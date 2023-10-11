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Цена на нефть

10.10 $/bbl +/- WTI 85.97 -0.41 Brent 87.65 -0.50

ТЭК 11.10.2023 18:55

Brent подешевела до $86,26 за баррель

Цены на нефть эталонных марок остаются в минусе.

Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:31 по бакинскому времени подешевели на $1,39 (1,59%) - до $86,26 за баррель.

Котировки ноябрьских фьючерсов на WTI на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени снизились на $1,75 (2,04%) - до $84,22 за баррель.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ТОРГИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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