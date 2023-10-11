Brent подешевела до $86,26 за баррель

Цены на нефть эталонных марок остаются в минусе.

Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:31 по бакинскому времени подешевели на $1,39 (1,59%) - до $86,26 за баррель.

Котировки ноябрьских фьючерсов на WTI на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени снизились на $1,75 (2,04%) - до $84,22 за баррель.