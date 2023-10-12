Египет отвергает идею создания безопасных коридоров для беженцев из сектора Газа

Египет не желает открывать коридоры для перемещения гражданских лиц из сектора Газа, сообщает Jerusalem Post со ссылкой на источники в египетских службах безопасности.
По их словам, Египет обсудил с США и другими странами планы по предоставлению гуманитарной помощи через свою границу с Газой.
Как заявили источники, Каир отвергает любые шаги по созданию безопасных коридоров для палестинских беженцев.
По словам одного из собеседников газеты в службе безопасности, Египет отвергает идею создания безопасных коридоров для гражданских лиц, чтобы защитить "право палестинцев отстаивать свое дело и свою землю".
Кроме того, источники сообщили, что на переговорах между Египтом и США, Катаром и Турцией обсуждалась идея доставки гуманитарной помощи через контрольно-пропускной пункт Рафах между Газой и Синайским полуостровом Египта.
Ранее телеканал NBC News сообщал также со ссылкой на источники, что администрация президента США Джо Байдена в настоящее время координирует с другими странами план, который обеспечит безопасный выезд из Газы гражданским лицам.
Согласно плану, палестинские гражданские лица и американцы покинут зону боевых действий в Газе через южный коридор, ведущий в Египет.
НАТО не планирует возобновлять ядерные испытания
Баку готов к трехсторонним переговорам с Ереваном в Брюсселе - Амирбеков
В Баку назвали лицемерием призыв главы МИД Франции принять антиазербайджанскую резолюцию на уровне СБ ООН
Цены на нефть опускаются на данных API
Манат подешевел к евро и рублю, стабилен к лире
Индонезия ожидает окончательное инвестрешение по НПЗ Tuban в 2024г
Азербайджанский и российский курорты намерены наладить сотрудничество
Азербайджан вступит в Евразийский альянс горных курортов
80% граждан Азербайджана поддерживают подписание мирного договора с Арменией - опрос
ГААД получит около 9 млн манатов на строительство дороги в Сиязанском районе
ГААД получит около 16 млн манатов на строительство дороги в Имишлинском районе
Власти Азербайджана ВИЭ-потенциал Нахчывана оценивают в 5 ГВт, планируют реализацию ряда проектов с иностранными инвесторами
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Проект «Цифровой Шелковый Путь» представлен на мероприятии Организации экономического сотрудничества
«Nar» принял участие в мероприятии «Uniting Business Europe 2023» в рамках Глобального договора ООН
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире