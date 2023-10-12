Цены на нефть опускаются на данных API

Цены на нефть опускаются в четверг на данных Американского института нефти (API), показавших уверенный рост запасов в США.
Согласно оценкам API, резервы нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 6 октября, подскочили на 12,94 млн баррелей - максимально с начала января.
Официальный доклад министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране будет обнародован в четверг в 18:00 мск.
Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:15 составляет $85,6 за баррель, что на $0,22 (0,26%) ниже, чем на закрытие предыдущей сессии. В среду цена этих контрактов опустилась на $1,83 (2,1%), до $85,82 за баррель.
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