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Цена на нефть

11.10 $/bbl +/- WTI 83.49 -2.48 Brent 85.82 -1.83

ТЭК 12.10.2023 09:36

Цены на нефть опускаются на данных API

Цены на нефть опускаются в четверг на данных Американского института нефти (API), показавших уверенный рост запасов в США.

Согласно оценкам API, резервы нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 6 октября, подскочили на 12,94 млн баррелей - максимально с начала января.

Официальный доклад министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране будет обнародован в четверг в 18:00 мск.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:15 составляет $85,6 за баррель, что на $0,22 (0,26%) ниже, чем на закрытие предыдущей сессии. В среду цена этих контрактов опустилась на $1,83 (2,1%), до $85,82 за баррель.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, УТРО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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