Следующий саммит СНГ пройдет в октябре-2024 в Москве

Очередной саммит СНГ пройдет 8 октября 2024 года в Москве, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Насыщенная программа председательства России в Содружестве включает в общей сложности порядка 150 самых разнообразных мероприятий. Главным из них, разумеется, станет саммит СНГ, который мы намечаем провести 8 октября 2024 года в Москве", - сказал он на заседании совета глав государств СНГ в расширенном формате.
Путин заявил, что Россия в ходе своего председательства будет действовать в тесной координации с действующим председателем - Киргизией - и Таджикистаном, который станет председателем в 2025 году.
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