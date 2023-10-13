Следующий саммит СНГ пройдет в октябре-2024 в Москве

Очередной саммит СНГ пройдет 8 октября 2024 года в Москве, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Насыщенная программа председательства России в Содружестве включает в общей сложности порядка 150 самых разнообразных мероприятий. Главным из них, разумеется, станет саммит СНГ, который мы намечаем провести 8 октября 2024 года в Москве", - сказал он на заседании совета глав государств СНГ в расширенном формате.

Путин заявил, что Россия в ходе своего председательства будет действовать в тесной координации с действующим председателем - Киргизией - и Таджикистаном, который станет председателем в 2025 году.