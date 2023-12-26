Алиев принял участие в неформальной встрече лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге 26 декабря состоялась неформальная встреча глав государств СНГ. В мероприятии принял участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, сообщил сайт главы государства. На встрече выступил президент России Владимир Путин. Отдел новостей

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