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Внешняя политика 26.12.2023 20:46

Алиев принял участие в неформальной встрече лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге 26 декабря состоялась неформальная встреча глав государств СНГ.

В мероприятии принял участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, сообщил сайт главы государства.

На встрече выступил президент России Владимир Путин.

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Тэги: СНГ, САММИТ, НЕФОРМАЛЬНЫЙ


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