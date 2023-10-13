Brent подорожала до $89,22 за баррель

Нефть продолжает активно расти вечером в пятницу на фоне очередной эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:57 по бакинскому времени подорожали на $3,22 (3,74%) - до $89,22 за баррель.
Котировки ноябрьских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на $3,12 (3,76%) - до $86,03 за баррель.
"Цены на нефть активно растут, поскольку рынок, и без того испытывающий дефицит, теперь столкнулся с новой геополитической нестабильностью, - отметил старший рыночный аналитик Oanda Эд Мойя. - Кажется, энергетические трейдеры уверены в том, что в ближайшем будущем мы увидим какие-либо перебои в поставках из-за конфликта".
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