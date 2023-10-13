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Цена на нефть

12.10 $/bbl +/- WTI 82.91 -0.58 Brent 86.00 +0.18

ТЭК 13.10.2023 19:17

Brent подорожала до $89,22 за баррель

Нефть продолжает активно расти вечером в пятницу на фоне очередной эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:57 по бакинскому времени подорожали на $3,22 (3,74%) - до $89,22 за баррель.

Котировки ноябрьских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на $3,12 (3,76%) - до $86,03 за баррель.

"Цены на нефть активно растут, поскольку рынок, и без того испытывающий дефицит, теперь столкнулся с новой геополитической нестабильностью, - отметил старший рыночный аналитик Oanda Эд Мойя. - Кажется, энергетические трейдеры уверены в том, что в ближайшем будущем мы увидим какие-либо перебои в поставках из-за конфликта".

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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