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Дальнее зарубежье 13.10.2023 23:43

Нетаньяху заявил, что нынешние удары по Газе – «это только начало»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе обращения к согражданам вечером в пятницу пообещал уничтожить радикальное движение ХАМАС, сообщает The Times of Israel.

"Мы уничтожим ХАМАС и добьемся победы. Это займет время, но после окончания войны мы будем сильнее, чем когда-либо", - заявил израильский премьер.

"Мы никогда не забудем и не простим ужасные деяния наших врагов", - сказал он, добавив, что нынешние удары по сектору Газа - "это только начало".

Выступление Нетаньяху происходило одновременно с массированными авиаударами ЦАХАЛ по всем районам сектора Газа.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ПРЕМЬЕР, ГАЗА


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