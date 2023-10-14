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Дальнее зарубежье 14.10.2023 15:10

Более 5,5 тыс. единиц жилья уничтожено в Газе за неделю обстрелов - ООН

За неделю израильских ударов по сектору Газа там разрушено более 1,3 тыс. зданий, в которых находилось более 5,5 тыс. единиц жилья, сообщает в субботу Управление ООН по координации гуманитарных вопросов ООН (УКГВ) со ссылкой на министерство общественных работ в секторе Газа.

"Согласно данным министерства общественных работ в секторе Газа, там разрушено 1324 зданий, в них располагалось 5540 единиц жилья. Еще 3750 домов серьезно повреждены и непригодны для проживания", - говорится в пресс-релизе УГКВ ООН.

"Частичный урон нанесен 55 тыс. домам", - отмечается в документе.

7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила кровопролитное нападение на юг Израиля. В ответ на это израильская армия приступила к проведению военной операции против ХАМАС. Предполагается, что в настоящее время израильские военные готовятся к наземной операции в секторе Газа.

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Тэги: БЛИЖВОСТОК, ГАЗА, РАЗРУШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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