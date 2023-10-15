Раиси видит риск эскалации, если Израиль продолжит атаковать Газу

Продолжение израильских атак против сектора Газа может спровоцировать расширение конфликта, заявил президент Ирана Ибрахим Раиси в разговоре с французским коллегой Эмманюэлем Макроном.
"Если сионистские преступления, в том числе убийство народа Газы, не прекратятся, ситуация будет усугубляться, и война распространится дальше", - приводит в воскресенье агентство ИРНА слова Раиси.
Он отметил, что за семь дней в Газе погибли 700 детей, и "это никак нельзя оправдать".
Иранский президент заявил, что важно как можно скорее положить конец конфликту, пока кризис не распространился на другие части ближневосточного региона. Он призвал западные страны и международное сообщество принять меры в этом направлении.
Алиев ввел в строй после ремонта Суговушанское водохранилище
"Лидеры" карабахских сепаратистов, находящиеся под арестом в Баку, понесут заслуженное наказание - Алиев
Алиев заявил, что выполнил обещание, данное 20 лет назад - флаг Азербайджана сегодня поднят на всех территориях, ранее находившихся под оккупацией
Азербайджан за 9 мес. направил около 714 млн манат на обслуживание госдолга
Власти Азербайджана увеличивают на 2024г лимит внешних заимствований в 2,3 раза, внутренних – на 27,8%
Проект госбюджета-2024 с дефицитом в 2,2% ВВП представлен в парламент Азербайджана
Германия в августе более чем в 3 раза нарастила экспорт фармпродукции в Азербайджан
МВД Азербайджана в январе-сентябре изъяло наркотических средств на $148 млн
В Азербайджане за 9 мес. в рамках механизма возврата по НДС населению вернули около 113 млн манатов
ГААД получит около 9 млн манатов на строительство дороги в Сиязанском районе
ГААД получит около 16 млн манатов на строительство дороги в Имишлинском районе
Власти Азербайджана ВИЭ-потенциал Нахчывана оценивают в 5 ГВт, планируют реализацию ряда проектов с иностранными инвесторами
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Банк Республика показал динамичное развитие по всем сегментам бизнеса за третий квартал
Активы Yelo Bank приближаются к 1 миллиарду
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире