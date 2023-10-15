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Дальнее зарубежье 15.10.2023 22:31

Раиси видит риск эскалации, если Израиль продолжит атаковать Газу

Продолжение израильских атак против сектора Газа может спровоцировать расширение конфликта, заявил президент Ирана Ибрахим Раиси в разговоре с французским коллегой Эмманюэлем Макроном.

"Если сионистские преступления, в том числе убийство народа Газы, не прекратятся, ситуация будет усугубляться, и война распространится дальше", - приводит в воскресенье агентство ИРНА слова Раиси.

Он отметил, что за семь дней в Газе погибли 700 детей, и "это никак нельзя оправдать".

Иранский президент заявил, что важно как можно скорее положить конец конфликту, пока кризис не распространился на другие части ближневосточного региона. Он призвал западные страны и международное сообщество принять меры в этом направлении.

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Тэги: ИРАН, ИЗРАИЛЬ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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