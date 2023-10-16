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Дальнее зарубежье 16.10.2023 11:45

США ужесточат ограничения на доступ Китая к полупроводниковым технологиям

США планируют ужесточить меры по ограничению доступа Китая к передовым чипам и оборудованию для их производства, рассчитывая затруднить поступление на китайский рынок технологий, имеющих в том числе и военное назначение, пишет агентство Bloomberg.

По данным источников издания, новые правила направлены на закрытие лазеек и путей обхода ограничений, которые были введены в октябре прошлого года.

США введут дополнительные проверки для китайских компаний, пытающихся обойти экспортные ограничения путем поставок через другие страны, и добавят разработчиков чипов из КНР в список торговых ограничений, требуя от производителей из третьих стран получения лицензии США для выполнения заказов от этих компаний, пишет агентство.

Котировки акций азиатских производителей полупроводниковой продукции падают в ходе торгов в понедельник. В том числе, подешевели бумаги японских Advantest (-4,8%), Tokyo Electron (-3,8%) и Disco Corp. (-1,7%), а также южнокорейской Hana Micron Inc. (-2,8%).

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Тэги: США, КИТАЙ, ЧИПЫ, ОГРАНИЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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