США ужесточат ограничения на доступ Китая к полупроводниковым технологиям

США планируют ужесточить меры по ограничению доступа Китая к передовым чипам и оборудованию для их производства, рассчитывая затруднить поступление на китайский рынок технологий, имеющих в том числе и военное назначение, пишет агентство Bloomberg.

По данным источников издания, новые правила направлены на закрытие лазеек и путей обхода ограничений, которые были введены в октябре прошлого года.

США введут дополнительные проверки для китайских компаний, пытающихся обойти экспортные ограничения путем поставок через другие страны, и добавят разработчиков чипов из КНР в список торговых ограничений, требуя от производителей из третьих стран получения лицензии США для выполнения заказов от этих компаний, пишет агентство.

Котировки акций азиатских производителей полупроводниковой продукции падают в ходе торгов в понедельник. В том числе, подешевели бумаги японских Advantest (-4,8%), Tokyo Electron (-3,8%) и Disco Corp. (-1,7%), а также южнокорейской Hana Micron Inc. (-2,8%).