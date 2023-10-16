Сотрудники ООН при эвакуации из Газы бросили без присмотра гумпомощь

Работники ООН во время эвакуации из сектора Газа оставили на месте гуманитарную помощь, которая попала к людям, связанным с группировкой ХАМАС, сообщает "Гаарец".
Сотрудникам Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) пришлось покинуть анклав после того, как 13 октября израильские военные предписали около 1,1 млн палестинцев в секторе Газа переместиться на его юг.
"Персонал БАПОР был вынужден в ночь на 13 октября эвакуировать штаб-квартиру агентства в городе Газа. С того момента БАПОР не имеет доступа к брошенному комплексу", - приводит издание выдержки из заявления БАПОР.
В свою очередь в руках людей, связанных с ХАМАС, оказалось топливо и медикаменты, предназначенные для жителей сектора. Однако более полных сведений о гумпомощи у агентства нет, поскольку видеокамеры в комплексе БАПОР выведены из строя.
По данным The Times of Israel, глава Минэнерго Израиля Исраэль Кац заявил, что ситуация с гумпомощью БАПОР показывает необходимость покончить с ХАМАС до того, как какие-либо гуманитарные грузы поступят в анклав.
Минобороны РФ: свернут еще один российский наблюдательный пост в Карабахе
Баку и Ереван имеют реальные шансы подписать мирный договор - глава МИД Азербайджана
Алиев заложил фундамент административного здания в городе Физули
Забастовка на СПГ-предприятиях Chevron в Австралии возобновится в четверг
РФ и Венесуэла обсуждают сотрудничество в газовой отрасли, есть юридические вопросы
"КазТрансОйл" поставил в Германию почти 590 тыс. тонн нефти за 9 месяцев 2023 года
Датская Novo Nordisk покупает препарат от неконтролируемой гипертонии за сумму до $1,3 млрд
Катарский шейх отказался от покупки «Манчестер Юнайтед»
Германия в августе более чем в 3 раза нарастила экспорт фармпродукции в Азербайджан
ГААД получит около 9 млн манатов на строительство дороги в Сиязанском районе
ГААД получит около 16 млн манатов на строительство дороги в Имишлинском районе
Власти Азербайджана ВИЭ-потенциал Нахчывана оценивают в 5 ГВт, планируют реализацию ряда проектов с иностранными инвесторами
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Azer Turk Bank завершил третий квартал с прибылью
«Nar» предоставляет специальную скидку для новых абонентов: Тариф FULL 6 за полцены!
AccessBank объявил свои финансовые результаты за III квартал 2023 года
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире