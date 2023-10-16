Сотрудники ООН при эвакуации из Газы бросили без присмотра гумпомощь

Работники ООН во время эвакуации из сектора Газа оставили на месте гуманитарную помощь, которая попала к людям, связанным с группировкой ХАМАС, сообщает "Гаарец".

Сотрудникам Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) пришлось покинуть анклав после того, как 13 октября израильские военные предписали около 1,1 млн палестинцев в секторе Газа переместиться на его юг.

"Персонал БАПОР был вынужден в ночь на 13 октября эвакуировать штаб-квартиру агентства в городе Газа. С того момента БАПОР не имеет доступа к брошенному комплексу", - приводит издание выдержки из заявления БАПОР.

В свою очередь в руках людей, связанных с ХАМАС, оказалось топливо и медикаменты, предназначенные для жителей сектора. Однако более полных сведений о гумпомощи у агентства нет, поскольку видеокамеры в комплексе БАПОР выведены из строя.

По данным The Times of Israel, глава Минэнерго Израиля Исраэль Кац заявил, что ситуация с гумпомощью БАПОР показывает необходимость покончить с ХАМАС до того, как какие-либо гуманитарные грузы поступят в анклав.