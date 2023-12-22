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Дальнее зарубежье 22.12.2023 09:45

Голосование Совбеза ООН по резолюции о боевых действиях в Газе перенесли на пятницу

Голосование в ООН по резолюции о приостановке боевых действий в Газе снова отложено, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленный источник.

По его словам, совет Безопасности ООН вновь отложил голосование по резолюции, призывающей к приостановке боевых действий между Израилем и ХАМАС и увеличению гуманитарной помощи сектору Газа.

Голосование по резолюции перенесено в четвертый раз, ожидается, что оно состоится в пятницу. Однако, отмечает телеканал, сроки голосования могут снова измениться.

Источники ранее указывали, что одним из ключевых препятствий остается предложение ООН создать механизм мониторинга помощи, поступающей в сектор Газа.

Ранее Associated Press, которое ознакомилось с проектом резолюции, сообщало, что изначально она призывала к срочному прекращению боевых действий в секторе Газа, чтобы обеспечить беспрепятственный доступ гуманитарной помощи в анклав. Однако в США заявили, что не могут поддержать резолюцию с подобной формулировкой, а потому этот пункт, вероятнее всего, заменили на "приостановку боевых действий".

Также резолюция призывает ХАМАС немедленно освободить всех заложников без каких-либо условий. Более того, в проекте резолюции вновь повторяется призыв СБ ко всем сторонам - соблюдать международное гуманитарное право. Особое внимание уделяется защите мирных граждан и инфраструктуры, необходимой для их жизнедеятельности, в частности, больниц, школ, мест поклонения и объектов ООН.

Помимо прочего, в резолюции также отмечается, что ООН должна следить за распределением гуманитарной помощи в секторе Газа.

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Тэги: ООН, ГАЗА, РЕЗОЛЮЦИЯ, ГОЛОСОВАНИЕ


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