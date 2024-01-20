В ООН заявили, что в секторе Газа ежечасно погибают две матери

С начала эскалации палестино-израильского конфликта ежечасно в секторе Газа погибают две матери, при этом по меньшей мере 10 тыс. детей потеряли своих отцов в результате конфликта. Об этом говорится в отчете структуры Организации Объединенных Наций "ООН-Женщины".

"С 7 октября 2023 года в секторе Газа было убито более 24 620 палестинцев, 70 процентов из которых составляли женщины или дети... 2 матери гибнут каждый час", - говорится в отчете.

В.Алиев