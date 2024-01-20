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Дальнее зарубежье 20.01.2024 16:05

В ООН заявили, что в секторе Газа ежечасно погибают две матери

С начала эскалации палестино-израильского конфликта ежечасно в секторе Газа погибают две матери, при этом по меньшей мере 10 тыс. детей потеряли своих отцов в результате конфликта. Об этом говорится в отчете структуры Организации Объединенных Наций "ООН-Женщины".

"С 7 октября 2023 года в секторе Газа было убито более 24 620 палестинцев, 70 процентов из которых составляли женщины или дети... 2 матери гибнут каждый час", - говорится в отчете.

В.Алиев

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Тэги: ООН, ГАЗА, СМЕРТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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