Глава БАПОР призвал расследовать данные об объекте ХАМАС под штаб-квартирой агентства

Генеральный комиссар Ближневосточного агентства для помощи палестинским беженцам (БАПОР) Филиппе Лаззарини призвал провести независимое расследование в отношении сообщений об обнаружении объекта ХАМАС под штаб-квартирой агентства.

"Недавние сообщения СМИ об этом заслуживают независимого расследования", - написал он в соцсети.

При этом Лаззарини подчеркнул, что в настоящий момент такое расследование провести невозможно из-за активных боевых действий в секторе Газа.

Более того, глава БАПОР заверил, что в агентстве не знали, что находится под его штаб-квартирой. По его словам, в организации узнали об объекте ХАМАС из сообщений СМИ, а израильские власти ни о чем не сообщали.

"Израильские власти официально не проинформировали БАПОР о предполагаемом подземном объекте", - заявил Лаззарини.

Он добавил, что все сотрудники БАПОР покинули его штаб-квартиру 12 октября прошлого года после распоряжения Израиля об эвакуации.

"Мы не использовали этот комплекс с тех пор, как покинули его, и нам не известно о какой-либо деятельности, которая могла там иметь место", - подчеркнул глава агентства.

В субботу газета The Times of Israel сообщила, что Армия обороны Израиля обнаружила важный подземный объект группировки ХАМАС под штаб-квартирой БАПОР.

"Израильские военные выяснили, что под штаб-квартирой (...) БАПОР в секторе Газа террористическая группировка ХАМАС оборудовала один из своих самых важных активов. Подземный центр обработки данных включает электрощитовую, промышленные аккумуляторные блоки питания и жилые помещения для террористов ХАМАС, работающими с компьютерными серверами", - говорится в сообщении.

В прошлом месяце Израиль обвинил 12 сотрудников БАПОР в участии в нападении ХАМАС на Израиль 7 октября прошлого года. В агентстве после этого заявили, что начали расследование в отношении нескольких сотрудников. По словам Лаззарини, подозреваемые в причастности к нападениям на Израиль уже уволены.

После этого США, Германия, Австралия, Великобритания, Италия, Канада, Нидерланды, Финляндия, Япония и Австрия объявили о приостановке выделения средств в фонд БАПОР.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.