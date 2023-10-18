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Дальнее зарубежье 18.10.2023 14:49

Число жертв израильских ударов в секторе Газа возросло до 3,3 тыс

Число жертв эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа к среде возросло до 3,3 тыс. человек, сообщает "Аль-Джазира" со ссылкой на палестинский Минздрав.

По его данным, более 13 тыс. человек получили ранения с 7 октября, когда между Израилем и радикальным движением ХАМАС началась активная фаза конфликта.

С израильской стороны в результате атаки ХАМАС погибли более 1,4 тыс. человек.

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Тэги: БЛИЖВОСТОК, ГАЗА, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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