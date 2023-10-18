Число жертв израильских ударов в секторе Газа возросло до 3,3 тыс

Число жертв эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа к среде возросло до 3,3 тыс. человек, сообщает "Аль-Джазира" со ссылкой на палестинский Минздрав.

По его данным, более 13 тыс. человек получили ранения с 7 октября, когда между Израилем и радикальным движением ХАМАС началась активная фаза конфликта.

С израильской стороны в результате атаки ХАМАС погибли более 1,4 тыс. человек.