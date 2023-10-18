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Регион 18.10.2023 14:56

Армения не рассматривает вопрос выхода из ОДКБ и ЕАЭС

Ереван на данный момент не обсуждает вопрос о выходе из ОДКБ и ЕАЭС, заявил председатель постоянной комиссии парламента Армении по внешним отношениям Саргис Ханданян.

"Этот вопрос на данный момент не обсуждается", -сказал Ханданян журналистам в среду, отвечая на вопрос о возможности выхода Армении из ОДКБ и ЕАЭС.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ОДКБ, ЕАЭС


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