Армения не рассматривает вопрос выхода из ОДКБ и ЕАЭС

Ереван на данный момент не обсуждает вопрос о выходе из ОДКБ и ЕАЭС, заявил председатель постоянной комиссии парламента Армении по внешним отношениям Саргис Ханданян.

"Этот вопрос на данный момент не обсуждается", -сказал Ханданян журналистам в среду, отвечая на вопрос о возможности выхода Армении из ОДКБ и ЕАЭС.