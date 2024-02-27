Симонян: российские пограничники должны уйти из аэропорта в Ереване

Армения ожидает от ОДКБ ответа на вопрос о зоне ответственности организации в республике, заявил спикер парламента страны Ален Симонян.
"Мы задали ОДКБ один вопрос, который остался без ответа. Где находится зона ответственности ОДКБ, признаете ли вы границы Республики Армения, в каких границах Армения вступила в ОДКБ?" - сказал Симонян журналистам во вторник.
Касаясь заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что Армения "заморозила свое участие в ОДКБ", Симонян заявил, что премьер страны "констатировал, что наше фактическое неучастие в деятельности ОДКБ представляет из себя замороженные отношения".
Симонян, кроме того, выразил мнение, что деятельность Погранвойск ФСБ России в ереванском международном аэропорту "Звартноц" должна быть прекращена.
"Считаю, что будет правильным, если они (российские пограничники - ИФ) оттуда выйдут", - сказал он.
По его словам, Армения в состоянии сама контролировать и защищать свои границы.
"Мы сами защитим границы своей страны. И я не уверен, что они (российские пограничники - ИФ) защитят наши границы", - заявил глава парламента Армении.
На вопрос, рассматривает ли Армения вопрос о выводе 102-й российской военной базы, он ответил: "Вы слишком спешите".
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