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Регион 27.02.2024 12:28

Симонян: российские пограничники должны уйти из аэропорта в Ереване

Армения ожидает от ОДКБ ответа на вопрос о зоне ответственности организации в республике, заявил спикер парламента страны Ален Симонян.

"Мы задали ОДКБ один вопрос, который остался без ответа. Где находится зона ответственности ОДКБ, признаете ли вы границы Республики Армения, в каких границах Армения вступила в ОДКБ?" - сказал Симонян журналистам во вторник.

Касаясь заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что Армения "заморозила свое участие в ОДКБ", Симонян заявил, что премьер страны "констатировал, что наше фактическое неучастие в деятельности ОДКБ представляет из себя замороженные отношения".

Симонян, кроме того, выразил мнение, что деятельность Погранвойск ФСБ России в ереванском международном аэропорту "Звартноц" должна быть прекращена.

"Считаю, что будет правильным, если они (российские пограничники - ИФ) оттуда выйдут", - сказал он.

По его словам, Армения в состоянии сама контролировать и защищать свои границы.

"Мы сами защитим границы своей страны. И я не уверен, что они (российские пограничники - ИФ) защитят наши границы", - заявил глава парламента Армении.

На вопрос, рассматривает ли Армения вопрос о выводе 102-й российской военной базы, он ответил: "Вы слишком спешите".

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Тэги: АРМЕНИЯ, ОДКБ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ


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