Нефть ускорила рост

Подъем цен на нефть ускорился днем в среду из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке.
Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:51 подорожали на $2,50 (2,78%) - до $92,4 за баррель.
Котировки ноябрьских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на $2,56 (2,95%) - до $89,22 за баррель.
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