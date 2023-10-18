Нефть ускорила рост

Подъем цен на нефть ускорился днем в среду из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:51 подорожали на $2,50 (2,78%) - до $92,4 за баррель.

Котировки ноябрьских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на $2,56 (2,95%) - до $89,22 за баррель.