В мусульманских странах в «день гнева» проходят протесты против Израиля

Жители стран Ближнего Востока и некоторых других регионов мира в среду вышли на протесты против Израиля из-за удара по больнице в Газе, сообщает The Times of Israel.

В частности, всеобщую забастовку объявили на Западном берегу реки Иордан. На время забастовки закрылись, в частности, магазины, банки и университеты.

Протесты также проходят в Ливане и Иордании. Многие протестующие вышли на улицы с палестинскими флагами и скандируют антиизраильские лозунги.

Кроме того, демонстрации проходят и в некоторых других регионах мира, в основном, в мусульманских странах. В частности, протесты начались в среду в Иране и Турции.

Многочисленные жители Туниса также вышли на протест против атаки на больницу в секторе Газа. Демонстрация прошла у посольства Франции в Тунисе.