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Цена на нефть

17.10 $/bbl +/- WTI 86.66 0.00 Brent 89.90 +0.25

ТЭК 18.10.2023 19:51

Цены на нефть прибавляют более 1,5%

Цены на нефть прибавляют более 1,5% на торгах в среду.

Трейдеры оценивают данные о запасах энергоносителей в США, опубликованные министерством энергетики страны, а также ждут новых сигналов относительно ситуации на Ближнем Востоке.

Согласно еженедельному докладу Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 13 октября, упали на 4,5 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Commodity Insights, в среднем ожидали их снижения всего на 30 тыс. баррелей.

Товарные запасы бензина сократились на 2,4 млн баррелей, дистиллятов - на 3,2 млн баррелей. Аналитики в среднем ожидали снижения резервов бензина - на 800 тыс. баррелей, дистиллятов - на 900 тыс. баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, уменьшились за неделю на 758 тыс. баррелей.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составила $91,27 за баррель, что на $1,37 (1,52%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на $1,51 (1,74%), до $88,17 за баррель.

Ранее в ходе сессии стоимость Brent поднималась до $93 за баррель, WTI - до $89,88 за баррель.

Рынок продолжает внимательно следить за ситуацией на Ближнем Востоке. Как сообщалось, не менее 500 человек стали жертвами удара по больнице Аль-Ахли на территории сектора Газа. Палестинская группировка ХАМАС заявила о 600 погибших и обвинила в ударе израильских военных, тогда как армия обороны Израиля сообщила, что взрыв в больнице связан с неудачным запуском ракет палестинским движением "Исламский джихад".

Президент США Джо Байден, прибывший в Израиль в среду, заявил, что США не считают, что Иерусалим связан с атакой на больницу. "Судя по тому, что я видел, похоже, что это сделала другая команда, а не вы", - приводит слова Байдена агентство Associated Press. Однако президент также отметил, что многие все еще не уверены, что стало причиной взрыва.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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