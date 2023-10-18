Запасы нефти в США за неделю сократились на 4,5 млн баррелей

Коммерческие запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 13 октября, упали на 4,5 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны.

Эксперты, опрошенные S&P Global Commodity Insights, в среднем ожидали их снижения всего на 30 тыс. баррелей.

Товарные запасы бензина сократились на 2,4 млн баррелей, дистиллятов - на 3,2 млн баррелей.

Аналитики в среднем ожидали снижения резервов бензина - на 800 тыс. баррелей, дистиллятов - на 900 тыс. баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, уменьшились за неделю на 758 тыс. баррелей.