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Макроэкономика 19.10.2023 12:23

Рост ВВП Азербайджана в 2024г может составить 3,3% при цене на нефть в $80 за баррель

Рост ВВП Азербайджана в 2024 году может ускориться до 3,3% при цене на нефть в $80 за баррель, считают в правительстве страны.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно оценкам правительства, опубликованным на сайте Минфина, при базовом сценарии, основанном на цене на нефть в $60 за баррель, рост ВВП Азербайджана в 2024 году составит 2,4%, а номинальный объем валового продукта составит 118,4 млрд манатов.

«При цене на нефть в $80 за баррель, рост ВВП Азербайджана может составить 3,3%, номинальный объем – 128,7 млрд манатов», - подчеркивается в материалах Минфина.

По данным ведомства, есть еще и пессимистичный прогноз, основанный на том, что цена на нефть в следующем году будет на уровне $40 за баррель. В этом случае спад ВВП Азербайджана составит 0,1%, а номинальный объем – 103 млрд манатов.

Согласно оптимистичному варианту, рост ненефтегазового ВВП Азербайджана в 2024 году может составить 5,8% (базовый вариант – 4,6%, пессимистичный вариант – рост на 0,7%).

В целом, согласно базовую сценарию правительства, среднегодовой рост ВВП Азербайджана в 2024-2027гг составит 2,9% (при оптимистичном сценарии – 3,6%, при пессимистичном – 1,7%).

Прогнозы по среднегодовым темпам роста ненефтегазового ВВП на 2024-2027гг следующие: базовый сценарий – 4,8%, оптимистичный – 6%, пессимистичный – 2,8%.

Правительство Азербайджана по итогам 2023 года ожидает рост ВВП на уровне 1,9% (при средней цене на нефть в $75 за баррель).

Рост ВВП Азербайджана в 2022 году составил 4,6%.

А.Азизов

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Тэги: ВВП, ПРОГНОЗ, НЕФТЬ


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