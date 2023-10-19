Азербайджан в январе-августе увеличил экспорт газа в Турцию на 27%, в Италию – на 4,5%

Экспорт задекларированных на таможне объемов газа из Азербайджана в январе-августе 2023 года составил 17 млрд 391 млн 448,11 тыс. кубометров, что на 15,5% выше показателя 8 месяцев 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).
На поставки газа в отчетный период пришлось 42,92% от общего объема экспорта Азербайджана (в январе-августе 2022 года - 39,31%).
Выручка от экспорта задекларированного газа из Азербайджана составила $10 млрд 452 млн 178,82 тыс. (рост на 1,3%).
По данным комитета, в январе-августе 2023 года наибольший объем задекларированного экспорта газа пришелся на Турцию (41,4%) и Италию (38,3%).
|
Страна
|
Объем в тыс.
куб.м.
|
В сравнении с
2022г (8 мес.)
|
Выручка, тыс.
долларов
|
В сравнении с
2022г (8 мес.)
|
ЕВРОПА
|
Италия
|
6 661 982,9
|
+4,5%
|
6 353 743,68
|
-14,9%
|
Болгария
|
667 709,92
|
+2,6 раза
|
261 533,76
|
+4,5 раза
|
Греция
|
715 028,89
|
+15,1%
|
723 622,59
|
-6,5%
|
Румыния
|
184 286,16
|
-
|
171 246,25
|
-
|
РЕГИОН
|
Турция
|
7 200 630
|
+27,3%
|
2 616 995,9
|
+49,7%
|
Грузия
|
1 623 817,7
|
-17,7%
|
269 091,16
|
+1,8%
|
Россия
|
326 532,4
|
-
|
55 510,51
|
-
|
Иран
|
11 460,13
|
-93,3%
|
434,98
|
-93,3%
|
ВСЕГО
|
17 391 448,1
|
+15,5%
|
10 452 178,82
|
+1.3%
Н.Аббасова
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