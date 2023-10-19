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ТЭК 19.10.2023 13:52

Азербайджан в январе-августе увеличил экспорт газа в Турцию на 27%, в Италию – на 4,5%

Экспорт задекларированных на таможне объемов газа из Азербайджана в январе-августе 2023 года составил 17 млрд 391 млн 448,11 тыс. кубометров, что на 15,5% выше показателя 8 месяцев 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).

На поставки газа в отчетный период пришлось 42,92% от общего объема экспорта Азербайджана (в январе-августе 2022 года - 39,31%).

Выручка от экспорта задекларированного газа из Азербайджана составила $10 млрд 452 млн 178,82 тыс. (рост на 1,3%).

По данным комитета, в январе-августе 2023 года наибольший объем задекларированного экспорта газа пришелся на Турцию (41,4%) и Италию (38,3%).

Страна

Объем в тыс.

куб.м.

В сравнении с

2022г (8 мес.)

Выручка, тыс.

долларов

В сравнении с

2022г (8 мес.)

ЕВРОПА

Италия

6 661 982,9

+4,5%

6 353 743,68

-14,9%

Болгария

667 709,92

+2,6 раза

261 533,76

+4,5 раза

Греция

715 028,89

+15,1%

723 622,59

-6,5%

Румыния

184 286,16

-

171 246,25

-

РЕГИОН

Турция

7 200 630

+27,3%

2 616 995,9

+49,7%

Грузия

1 623 817,7

-17,7%

269 091,16

+1,8%

Россия

326 532,4

-

55 510,51

-

Иран

11 460,13

-93,3%

434,98

-93,3%

ВСЕГО

17 391 448,1

+15,5%

10 452 178,82

+1.3%

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ГАЗ, ЭКСПОРТ, СТРУКТУРА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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