Азербайджан в январе-августе увеличил экспорт газа в Турцию на 27%, в Италию – на 4,5%

Экспорт задекларированных на таможне объемов газа из Азербайджана в январе-августе 2023 года составил 17 млрд 391 млн 448,11 тыс. кубометров, что на 15,5% выше показателя 8 месяцев 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).

На поставки газа в отчетный период пришлось 42,92% от общего объема экспорта Азербайджана (в январе-августе 2022 года - 39,31%).

Выручка от экспорта задекларированного газа из Азербайджана составила $10 млрд 452 млн 178,82 тыс. (рост на 1,3%).

По данным комитета, в январе-августе 2023 года наибольший объем задекларированного экспорта газа пришелся на Турцию (41,4%) и Италию (38,3%).

Страна Объем в тыс. куб.м. В сравнении с 2022г (8 мес.) Выручка, тыс. долларов В сравнении с 2022г (8 мес.) ЕВРОПА Италия 6 661 982,9 +4,5% 6 353 743,68 -14,9% Болгария 667 709,92 +2,6 раза 261 533,76 +4,5 раза Греция 715 028,89 +15,1% 723 622,59 -6,5% Румыния 184 286,16 - 171 246,25 - РЕГИОН Турция 7 200 630 +27,3% 2 616 995,9 +49,7% Грузия 1 623 817,7 -17,7% 269 091,16 +1,8% Россия 326 532,4 - 55 510,51 - Иран 11 460,13 -93,3% 434,98 -93,3% ВСЕГО 17 391 448,1 +15,5% 10 452 178,82 +1.3%

Н.Аббасова