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Дальнее зарубежье 19.10.2023 14:16

Число погибших в Газе палестинцев достигло 3,5 тыс. человек

Удары, которые Израиль наносит с 7 октября по сектору Газа, привели к гибели 3,5 тыс. палестинцев, сообщают в четверг израильские СМИ со ссылкой на палестинские медслужбы.

Кроме того, еще 12 тыс. жителей сектора Газа получили ранения.

Израиль проводит военную операцию в секторе Газа в ответ на кровопролитное нападение, организованное палестинским движением ХАМАС на израильские территории близ сектора Газа. Пока что военные обстреливают эту территорию. При этом, предполагается, что Армия обороны Израиля в настоящее время готовится к наземной операции в Газе.

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Тэги: БЛИЖВОСТОК, ГАЗА, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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