Число погибших в Газе палестинцев достигло 3,5 тыс. человек

Удары, которые Израиль наносит с 7 октября по сектору Газа, привели к гибели 3,5 тыс. палестинцев, сообщают в четверг израильские СМИ со ссылкой на палестинские медслужбы.

Кроме того, еще 12 тыс. жителей сектора Газа получили ранения.

Израиль проводит военную операцию в секторе Газа в ответ на кровопролитное нападение, организованное палестинским движением ХАМАС на израильские территории близ сектора Газа. Пока что военные обстреливают эту территорию. При этом, предполагается, что Армия обороны Израиля в настоящее время готовится к наземной операции в Газе.