База США и газовое месторождение на востоке Сирии подверглись ударам беспилотников

Военную базу США в сирийской провинции Хомс вблизи границ с Ираком и Иорданией атаковали три беспилотника, сообщает в четверг "Аль-Джазира" со ссылкой на информационные источники, близкие к сирийской оппозиции.

По их данным, военные сбили два беспилотника на подлете к базе, а третий достиг цели и причинил некоторый ущерб на базе.

Кроме того, еще три БПЛА нанесли удар по газовому месторождению "Коноко" в провинции Дэйр-эз-Зор на востоке Сирии. На месте происшествия около границы с Ираком были слышны пять взрывов.

"Аль-Джазира" не уточняет, кто мог запустить эти беспилотники.