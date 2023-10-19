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ТЭК 19.10.2023 22:01

База США и газовое месторождение на востоке Сирии подверглись ударам беспилотников

Военную базу США в сирийской провинции Хомс вблизи границ с Ираком и Иорданией атаковали три беспилотника, сообщает в четверг "Аль-Джазира" со ссылкой на информационные источники, близкие к сирийской оппозиции.

По их данным, военные сбили два беспилотника на подлете к базе, а третий достиг цели и причинил некоторый ущерб на базе.

Кроме того, еще три БПЛА нанесли удар по газовому месторождению "Коноко" в провинции Дэйр-эз-Зор на востоке Сирии. На месте происшествия около границы с Ираком были слышны пять взрывов.

"Аль-Джазира" не уточняет, кто мог запустить эти беспилотники.

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Тэги: США, СИРИЯ, БЕСПИЛОТНИКИ, УДАРЫ


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