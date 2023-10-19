База США и газовое месторождение на востоке Сирии подверглись ударам беспилотников

Военную базу США в сирийской провинции Хомс вблизи границ с Ираком и Иорданией атаковали три беспилотника, сообщает в четверг "Аль-Джазира" со ссылкой на информационные источники, близкие к сирийской оппозиции.
По их данным, военные сбили два беспилотника на подлете к базе, а третий достиг цели и причинил некоторый ущерб на базе.
Кроме того, еще три БПЛА нанесли удар по газовому месторождению "Коноко" в провинции Дэйр-эз-Зор на востоке Сирии. На месте происшествия около границы с Ираком были слышны пять взрывов.
"Аль-Джазира" не уточняет, кто мог запустить эти беспилотники.
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