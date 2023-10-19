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ТЭК 19.10.2023 20:21

Китай наращивает ядерный арсенал быстрее американских прогнозов - доклад Пентагона

Китай быстрее, чем ожидали в Вашингтоне, увеличивает запасы ядерных вооружений; КНР имеет свыше 500 ядерных боеголовок, получит более 1 тыс. к 2030 году, говорится в докладе Пентагона.

"В 2022 году Китай продолжил быстрое наращивание ядерных сил. По данным Минобороны США, КНР на май 2023 года обладала более чем 500 готовыми к применению ядерными боеголовками: она производит их быстрее, чем предполагали прежние расчеты", - говорится в ежегодном документе для Конгресса на тему развития вооруженных сил Китая.

Согласно докладу, к 2030 году Китай будет располагать более чем 1 тыс. ядерных боеголовок. При этом за 2022 год власти КНР, вероятно, завершили строительство трех комплексов с более чем 300 новыми ракетными шахтами, в некоторые из которых уже загрузили межконтинентальные баллистические ракеты (МБР).

В Пентагоне полагают, что Китай расширяет сухопутный, морской и воздушный компоненты ядерных сил, разрабатывает новые типы МБР. В США предполагают, что КНР может вести работы над МБР, которая будет оснащаться неядерными боеголовками: такое оружие можно будет применять против целей в материковой части США, в штатах Аляска и Гавайи.

Также авторы доклада утверждают, что Пекин наращивает давление на власти Тайваня, на страны-соседи Китая, все более агрессивно действует в отношении самолетов США в международным воздушном пространстве, где китайская авиация более 180 раз предпринимали резкие маневры против американских сил.

В прошлогоднем докладе Пентагона говорилось, что Китай интенсивно укрепляет ядерный арсенал, а к 2035 году в его распоряжении может оказаться 1,5 тыс. ядерных боеголовок. Тогда, по оценкам американской стороны, Китай имел на вооружении около 400 ядерных боеголовок.

Associated Press в свою очередь отмечает, что США владеют 3 тыс. 750 ядерными боеголовками.

В октябре комиссия Конгресса США по политике в области стратегических сил выступила с рекомендациями по наращиванию американского ядерного потенциала. "Размер и состав ядерных сил США должны учитывать возможность совместной агрессии со стороны России и Китая. Стратегия США больше не должна рассматривать ядерные силы Китая как "меньшую угрозу". Соединенным Штатам нужна ядерная политика, способная одновременно сдерживать обе страны", - подчеркивается в документе американских конгрессменов.

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Тэги: США, КИТАЙ, АТОМ, ДОКЛАД


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