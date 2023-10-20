Эсминец США перехватил несколько ракет у берегов Йемена

Эсминец ВМС США USS Carney уничтожил в четверг у побережья Йемена несколько запущенных ракет, сообщает CNN со ссылкой на источники.
"Корабль ВМС США, действующий на Ближнем Востоке, произвел перехват нескольких ракет около берегов Йемена в четверг, заявили CNN два представителя властей США", - передает телеканал.
Один источник заявил, что эсминец сбил две или три ракеты. Другой представитель властей уточнил, что ракеты запустили йеменские повстанцы-хуситы. Однако неясно, целились ли они по эсминцу, или хотели поразить другой объект.
В минувшую среду эсминец прошел через Суэцкий канал и вошел в Красное море.
Ранее на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке войска США в Сирии и Ираке неоднократно подвергались ударам с использованием БПЛА.
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