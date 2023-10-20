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Дальнее зарубежье 20.10.2023 09:16

Эсминец США перехватил несколько ракет у берегов Йемена

Эсминец ВМС США USS Carney уничтожил в четверг у побережья Йемена несколько запущенных ракет, сообщает CNN со ссылкой на источники.

"Корабль ВМС США, действующий на Ближнем Востоке, произвел перехват нескольких ракет около берегов Йемена в четверг, заявили CNN два представителя властей США", - передает телеканал.

Один источник заявил, что эсминец сбил две или три ракеты. Другой представитель властей уточнил, что ракеты запустили йеменские повстанцы-хуситы. Однако неясно, целились ли они по эсминцу, или хотели поразить другой объект.

В минувшую среду эсминец прошел через Суэцкий канал и вошел в Красное море.

Ранее на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке войска США в Сирии и Ираке неоднократно подвергались ударам с использованием БПЛА.

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Тэги: США, ЙЕМЕН, РАКЕТЫ, ПЕРЕХВАТ


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