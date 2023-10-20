Нефть продолжает дорожать

Цены на нефть эталонных марок поднимаются утром в пятницу и завершают неделю в плюсе на фоне напряженности на Ближнем Востоке.

Цена декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 составляет $93,24 за баррель, что на $0,86 (0,93%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии. В четверг эти контракты выросли в цене на $0,88 (1%) - до $92,38 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени увеличились на $1,05 (1,17%) и составили $90,42 за баррель. По итогам прошлой сессии они прибавили $1,05 (1,2%) - до $89,37 за баррель.