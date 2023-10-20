Число погибших в секторе Газа палестинцев превысило 4 тысячи

Удары, которые Израиль наносит с 7 октября по сектору Газа, привели к гибели 4,1 тыс. палестинцев, сообщает в пятницу "Аль-Джазира" со ссылкой на палестинские медслужбы.
Согласно их данным, погибли 4 137 человек, в том числе более 1,6 тыс. детей. Кроме того, еще 13,2 тыс. жителей сектора Газа получили ранения.
7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила кровопролитное нападение на юге Израиля. В ответ Армия обороны Израиля приступила к проведению военной операции против ХАМАС.
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