В ООН заявляют о продвижении переговоров о доставке гумпомощи в Газу

Переговоры представителей ООН со всеми имеющими отношение к конфликту Израиля и ХАМАС сторонами дают результаты, заявил в пятницу официальный представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Йенс Ларке.
"Мы ведем основательные переговоры, которые продвигаются, со всеми имеющими отношение к ситуации сторонами, чтобы гарантировать, что операция по доставке помощи в сектор Газа началась как можно скорее и на хороших условиях", - сказал Ларке, чьи слова приводят французские СМИ.
Он также приветствовал сообщения о том, что первая партия гумпомощи может быть доставлена в Газу в ближайшие дни.
Ранее CNN со ссылкой на источники сообщал, что открытие КПП "Рафах" на границе Египта и сектора Газа в пятницу маловероятно. В США ожидают, что первая колонна грузовиков с гуманитарной помощью в сектор Газа из Египта пересечет границу в эти выходные.
Этот КПП - единственная дорога в сектор Газа, которую не контролирует Израиль. Со стороны Египта у КПП скопились сотни грузовиков с помощью для населения сектора.
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