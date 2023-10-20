Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.7978 RUR   0.0175 GBR   2.0628 TRY   0.0607

Цена на нефть

19.10 $/bbl +/- WTI 89.37 +1.05 Brent 92.38 +0.88

Дальнее зарубежье 20.10.2023 16:03

В ООН заявляют о продвижении переговоров о доставке гумпомощи в Газу

Переговоры представителей ООН со всеми имеющими отношение к конфликту Израиля и ХАМАС сторонами дают результаты, заявил в пятницу официальный представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Йенс Ларке.

"Мы ведем основательные переговоры, которые продвигаются, со всеми имеющими отношение к ситуации сторонами, чтобы гарантировать, что операция по доставке помощи в сектор Газа началась как можно скорее и на хороших условиях", - сказал Ларке, чьи слова приводят французские СМИ.

Он также приветствовал сообщения о том, что первая партия гумпомощи может быть доставлена в Газу в ближайшие дни.

Ранее CNN со ссылкой на источники сообщал, что открытие КПП "Рафах" на границе Египта и сектора Газа в пятницу маловероятно. В США ожидают, что первая колонна грузовиков с гуманитарной помощью в сектор Газа из Египта пересечет границу в эти выходные.

Этот КПП - единственная дорога в сектор Газа, которую не контролирует Израиль. Со стороны Египта у КПП скопились сотни грузовиков с помощью для населения сектора.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ООН, ГАЗА, ГУМПОМОЩЬ, ПЕРЕГОВОРЫ


Похожие новости


Четверть жилых домов в секторе Газа разрушены или повреждены в ходе конфликта Израиля и ХАМАС - ООН В ООН предупреждают, что продуктов питания в Газе осталось максимум на пять дней Сотрудники ООН при эвакуации из Газы бросили без присмотра гумпомощь Военные Израиля предупредили ООН о необходимости переселения на юг 1,1 млн жителей сектора Газа Свыше 120 тыс. человек покинули дома в секторе Газа из-за конфликта между ХАМАС и Израилем ООН эвакуировала иностранных работников из сектора Газа из-за угрозы безопасности Эрдоган заявил о намерении вынести события в секторе Газа на обсуждение Генассамблеи ООН В ООН призвали Израиль не прибегать к чрезмерному применению силы на границе с сектором Газа Пан Ги Мун впервые за два года посетил сектор Газа После "уничтожения ХАМАС" сектор Газа необходимо передать под мандат ООН, полагает глава израильского МИД

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az