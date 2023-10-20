Нефть ускорила рост

Подъем цен на нефть усилился днем в пятницу на тревожных новостях из ближневосточного региона.
Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:46 подорожали на $1,17 (1,27%) - до $93,55 за баррель.
Котировки ноябрьских фьючерсов на WTI, торги которыми истекают в пятницу, на электронной сессии Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на $1,23 (1,38%) - до $90,6 за баррель. Более активно торгуемый декабрьский контракт растет в цене на $1,19 (1,35%) - до $89,67 за баррель.
С начала недели Brent подорожала на 3%, WTI - на 3,3%.
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