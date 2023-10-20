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Цена на нефть

19.10 $/bbl +/- WTI 89.37 +1.05 Brent 92.38 +0.88

ТЭК 20.10.2023 16:03

Нефть ускорила рост

Подъем цен на нефть усилился днем в пятницу на тревожных новостях из ближневосточного региона.

Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:46 подорожали на $1,17 (1,27%) - до $93,55 за баррель.

Котировки ноябрьских фьючерсов на WTI, торги которыми истекают в пятницу, на электронной сессии Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на $1,23 (1,38%) - до $90,6 за баррель. Более активно торгуемый декабрьский контракт растет в цене на $1,19 (1,35%) - до $89,67 за баррель.

С начала недели Brent подорожала на 3%, WTI - на 3,3%.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ТОРГИ, ДЕНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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