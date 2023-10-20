Еврокомиссия вскоре начнет консультации со странами ЕС о 12-м пакете санкций против РФ

Еврокомиссия (ЕК) скоро приступит к консультациям с рядом стран ЕС о деталях возможного 12-го пакета санкций Евросоюза против РФ, сообщает EUobserver.
"На этих выходных или в начале следующей недели ЕК готова начать консультации за закрытыми дверьми (...) с отдельными столицами ЕС по поводу 12-го пакета ограничительных мер", - информирует издание.
В частности, в него должен войти запрет на покупку российских алмазов. Одновременно с тем неназванный дипломат ЕС заявил в пятницу, что "западные государства G7 в самые ближайшие дни готовы объявить о запрете на российские алмазы".
Тем временем, по данным EUobserver, Литва и Польша уже представили детальные варианты предложений по санкциям. Так, Литва хочет, чтобы ЕС запретил новые сделки с "Росатомом" и ввел запрет на покупку у России урана, СПГ и стали, ограничил оказание IT-услуг российским фирмам, прекратил экспорт в РФ лазерных технологий.
Также литовские власти выделили 77 важнейших товаров для военных РФ, экспорт которых необходимо запретить. Помимо того, в Вильнюсе указали на то, что РФ пользуется облачными технологиями, которые предоставляют компании с территории ЕС.
Кроме того, Вильнюс хотел бы запретить поставки в РФ радиаторов центрального отопления и комплектующих к ним, гвоздей, чертежных и канцелярских кнопок, швейных и вязальных игл.
В свою очередь Польша хочет запрета на ведение дел с "Росатомом", на оказание IT-услуг, на импорт ЕС сжиженного газа и алмазов. Эстония намерена добиваться полного торгового эмбарго с РФ, но предложения Таллина еще находятся в стадии разработки.
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