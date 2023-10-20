Президент США Джо Байден заявил, что, по его данным, первые грузовики с гумпомощью смогут проехать через КПП "Рафах" в сектор Газа через 24 - 48 часов.

"У меня есть обещания от израильтян и президента Египта, что пограничный переход будет открыт. Нужно починить шоссе, потому что оно в очень плохом состоянии. Я полагаю, что через 24 - 48 часов первые 20 грузовиков пересекут границу", - сказал он в ходе саммита США-ЕС.

7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила кровопролитное нападение на юг Израиля. В ответ Армия обороны Израиля приступила к проведению военной операции против ХАМАС. Израильские военные блокировали сектор Газа, не допуская ввоза туда продукции, в том числе гуманитарных грузов. "Рафах" - единственный в настоящее время КПП, через который можно организовать доставку таких товаров.

Ранее на этой неделе в канцелярии израильского премьера Биньямина Нетаньяху сообщили, что Израиль не будет препятствовать поставкам гуманитарной помощи в сектор Газа из Египта, но не позволит доставлять ее с израильской территории, пока группировка ХАМАС не освободит пленных. Позднее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и Байден в телефонном разговоре договорились о доставке гумпомощи в сектор Газа через КПП "Рафах".

Египетские СМИ сообщали, что КПП должен открыться в пятницу. Но затем телеканал CNN со ссылкой на источники передал, что открытие КПП в пятницу маловероятно.