Власти Израиля призвали сограждан покинуть Египет и Иорданию

Правительство Израиля обращается с призывом к согражданам как можно скорее выехать из Египта и Иордании, сообщает в субботу The Times of Israel со ссылкой на заявление канцелярии израильского премьер-министра и МИД страны.
В документе уточняется, что на фоне конфликта между Израилем и группировкой ХАМАС в арабских странах Ближнего Востока идут антиизраильские акции протеста "с проявлением враждебности и насилия против Израиля и еврейских символов".
Также израильские власти предостерегли от поездок без крайней необходимости в Марокко, посоветовали не ездить в Малайзию, Бангладеш, Индонезию и на Мальдивы. Кроме того, израильтянам рекомендовали не оставаться во всех арабских странах и государствах Ближнего Востока, включая Турцию, ОАЭ, Бахрейн.
7 октября контролирующая Газу группировка ХАМАС совершила кровопролитное нападение на юг Израиля. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС.
На этой неделе в различных мусульманских странах, включая Египет, Иорданию, Ирак, Иран неоднократно проходили демонстрации против Израиля.
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