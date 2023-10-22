Армия обороны Израиля по ошибке обстреляла пост египетских военных

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в воскресенье в своем telegram-канале выразила сожаление в связи с тем, что один из ее танков по ошибке выстрелил в военный пост Египта на границе с сектором Газа.

"Некоторое время назад танк ЦАХАЛ случайно выстрелил и попал по египетскому посту, расположенному рядом с границей в районе кибуца Керем-Шалом. (...) ЦАХАЛ выражает сожаление в связи с этим инцидентом", - говорится в сообщении израильской армии.

В ЦАХАЛ добавили, что начали расследование инцидента.