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Дальнее зарубежье 22.10.2023 20:31

Армия обороны Израиля по ошибке обстреляла пост египетских военных

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в воскресенье в своем telegram-канале выразила сожаление в связи с тем, что один из ее танков по ошибке выстрелил в военный пост Египта на границе с сектором Газа.

"Некоторое время назад танк ЦАХАЛ случайно выстрелил и попал по египетскому посту, расположенному рядом с границей в районе кибуца Керем-Шалом. (...) ЦАХАЛ выражает сожаление в связи с этим инцидентом", - говорится в сообщении израильской армии.

В ЦАХАЛ добавили, что начали расследование инцидента.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ЕГИПЕТ, УДАР, СОЖАЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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