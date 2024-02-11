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Дальнее зарубежье 11.02.2024 20:15

Египет пригрозил приостановить действие израильско-египетского мирного договора в случае наступления Израиля на Рафах

Власти Египта заявили о возможности приостановить действие Кэмп-Дэвидских соглашений 1978 года - израильско-египетского мирного договора, если Израиль предпримет наступление на город Рафах в секторе Газа, передает в воскресенье Associated Press (AP) со ссылкой на источники.

"Египет грозится временно прекратить мирный договор с Израилем, если израильские войска отправят в густо населенный город Рафах на границе Египта и сектора Газа (...) заявили в воскресенье два представителя египетских властей и западный дипломат", - информирует агентство.

Источники также пояснили, что наступательная операция в районе Рафаха может привести к закрытию основного пути подвоза гуманитарной помощи в сектор Газа.

По данным ООН, население Рафаха, составлявшая до нападения группировки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года 300 тыс. человек выросло до 1,4 млн человек из-за перемещенных лиц, бежавших от боев в других частях анклава.

Египет ранее серьезно укрепил границу с сектором - создал пятикилометровую буферную зону, возвел бетонные стены на поверхности и под землей. В Каире отрицают заявления Израиля, что ХАМАС продолжает использовать туннели для транспортировки контрабанды под границей, и заверяют, что египетские службы безопасности полностью контролируют тут ситуацию. Однако, отмечает AP, египетские власти опасаются, что, если граница будет прорвана, им не удастся остановить поток беженцев на Синайский полуостров.

Ранее премьер Биньямин Нетаньяху в интервью телеканалу ABC пообещал, что израильские войска разгромят остающиеся у ХАМАС батальоны в Рафахе, который, по словам Нетаньяху, стал "последним бастионом" группировки. Он отверг призывы не направлять израильские войска в Рафах, подчеркнув, что подобное решение было бы равноценно поражению. В то же время премьер отметил, что Израиль предоставит безопасный проход для эвакуации мирных жителей из Рафаха.

Однако страны Запада, а также Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ, Кувейт, Иордания критиковали план Израиля начать наступление на Рафах.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС.

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Тэги: ЕГИПЕТ, ИЗРАИЛЬ, ДОГОВОР, ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ


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