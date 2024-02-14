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Дальнее зарубежье 14.02.2024 09:10

Раунд переговоров по заложникам в секторе Газа завершился без прорывных решений

Раунд непрямых переговорах Израиля и ХАМАС в Каире с участием представителей США, Египта и Катара по вопросам освобождения удерживаемых ХАМАС в Газе заложников и перемирию завершился без значимых результатов, сообщает CNN со ссылкой на американских официальных представителей.

"Переговоры по заложникам, состоявшиеся во вторник в Каире, были продуктивными и серьезными, но пока не привели к прорыву, который вылился бы в окончательную сделку", - говорится в сообщении.

По данным CNN, стороны не могут договориться о соотношении числа палестинских заключенных и заложников, которые должны быть освобождены в рамках предполагаемой сделки.

Ранее телеканал сообщал, что предложение ХАМАС включало освобождение всех находящихся в израильских тюрьмах палестинцев, включая женщин, детей, людей старше 50 лет и больных, которые были арестованы до даты подписания этого соглашения.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отклонил это требование, которое было бы больше, чем соотношение числа палестинских заключенных и заложников 3 к 1, которое было включено в сделку в ноябре 2023 года.

Портал Axios со ссылкой на источники сообщает, что президент США Джо Байден заявил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху в воскресенье, что в рамках любой новой сделки с заложниками Израилю, возможно, придется освободить больше палестинских заключенных за каждого освобожденного заложника, призвав проявлять гибкость в этом вопросе.

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Тэги: ЕГИПЕТ, ИЗРАИЛЬ, ЗАЛОЖНИКИ, ПЕРЕГОВОРЫ


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