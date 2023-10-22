США готовы к эскалации ближневосточного конфликта - глава Пентагона

Армия США готова действовать, если у конфликта между Израилем и ХАМАС появятся новые участники, заявил в воскресенье глава Пентагона Ллойд Остин.
"Если какая-то страна или группировка стремится расширить этот конфликт (...), то мой совет: не стоит пытаться делать это", - сказал он в эфире ABC News.
"У нас есть право защищаться, и мы без колебаний будем делать это в случае необходимости", - отметил он.
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