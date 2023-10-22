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Дальнее зарубежье 22.10.2023 21:00

США готовы к эскалации ближневосточного конфликта - глава Пентагона

Армия США готова действовать, если у конфликта между Израилем и ХАМАС появятся новые участники, заявил в воскресенье глава Пентагона Ллойд Остин.

"Если какая-то страна или группировка стремится расширить этот конфликт (...), то мой совет: не стоит пытаться делать это", - сказал он в эфире ABC News.

"У нас есть право защищаться, и мы без колебаний будем делать это в случае необходимости", - отметил он.

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Тэги: США, ПЕНТАГОН, БЛИЖВОСТОК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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