Украинская стратегия ЕС потерпела крах, нужен план «Б» - Орбан

Планы ЕС в отношении Украины закончились неудачей, союзу надо выработать новую стратегию и рассчитать, сколько средств потребуется на ее реализацию, заявил "на полях" саммита Европейского союза премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Сегодня все не рискуют сказать это во всеуслышание, но знают, что эта стратегия провалилась. Очевидно, что она не работает. Украинцы не победят в бою", - приводят его слова западные СМИ.
Премьер отметил, что ЕС нужен план "Б" и оценка стоимости его затрат. "Когда мы будем знать, сколько это стоит, мы сможем поделить это бремя между собой", - сказал премьер.
По словам Орбана, на саммите идет "крупная баталия" в отношении поддержки Украины. Он подчеркнул, что не видит причин направлять деньги венгерских налогоплательщиков Киеву.
Ранее председатель Европейского совета Шарль Мишель выразил надежду, что государства-члены Евросоюза сумеют договориться по пересмотру долгосрочного финансового плана ЕС - бюджета на 2021-2027 годы - до конца нынешнего года.
Алиев обсудил с президентом ОАЭ вопросы сотрудничества в различных сферах
Алиев назначил новых послов в Словакии и Греции
Азеришыг направит около 2 млн манатов на энергоснабжение пограничного пункта в Губадлинском районе
Чистая прибыль Phillips 66 в III квартале упала более чем в два раза
Гендиректором Alliant Energy с 1 января станет Лиза Бартон
Татнефть в январе-сентябре снизила добычу нефти в Татарстане на 1%, до 21,2 млн т
В январе-сентябре в Азербайджане обезврежено 178 преступных группировок – глава МВД
Число абонентов Азерсу с начала 2023г увеличилось на 5%
В Тбилиси заложен фундамент нового здания Тбилисского государственного азербайджанского драмтеатра
ИВ Абшерона направит около 2 млн манатов на работы по благоустройству в Хырдалане
Алиев заложил фундамент ряда новых предприятий в Сумгайыте
Власти КНР проводят проверки на предприятиях тайваньской Foxconn
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Оплачивайте бронь отелей с приложением Yelo
AccessBank объявляет тендер на печатную продукцию
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире