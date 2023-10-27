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Дальнее зарубежье 27.10.2023 14:02

Украинская стратегия ЕС потерпела крах, нужен план «Б» - Орбан

Планы ЕС в отношении Украины закончились неудачей, союзу надо выработать новую стратегию и рассчитать, сколько средств потребуется на ее реализацию, заявил "на полях" саммита Европейского союза премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Сегодня все не рискуют сказать это во всеуслышание, но знают, что эта стратегия провалилась. Очевидно, что она не работает. Украинцы не победят в бою", - приводят его слова западные СМИ.

Премьер отметил, что ЕС нужен план "Б" и оценка стоимости его затрат. "Когда мы будем знать, сколько это стоит, мы сможем поделить это бремя между собой", - сказал премьер.

По словам Орбана, на саммите идет "крупная баталия" в отношении поддержки Украины. Он подчеркнул, что не видит причин направлять деньги венгерских налогоплательщиков Киеву.

Ранее председатель Европейского совета Шарль Мишель выразил надежду, что государства-члены Евросоюза сумеют договориться по пересмотру долгосрочного финансового плана ЕС - бюджета на 2021-2027 годы - до конца нынешнего года.

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Тэги: ЕС, ВЕНГРИЯ, УКРАИНА, КРИТИКА


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