Нефть продолжает дорожать

Цены на нефть эталонных марок поднимаются утром в пятницу из-за напряженности на Ближнем Востоке.
Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:21 подорожали на $1,62 (1,84%) - до $89,55 за баррель.
Котировки декабрьских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на $1,53 (1,84%) - до $84,74 за баррель.
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