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Цена на нефть

26.10 $/bbl +/- WTI 83.21 -2.18 Brent 87.93 -2.20

ТЭК 27.10.2023 15:37

Нефть продолжает дорожать

Цены на нефть эталонных марок поднимаются утром в пятницу из-за напряженности на Ближнем Востоке.

Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:21 подорожали на $1,62 (1,84%) - до $89,55 за баррель.

Котировки декабрьских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на $1,53 (1,84%) - до $84,74 за баррель.

Накануне стало известно, что США нанесли удары по объектам в Сирии.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ТОРГИ, ДЕНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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