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СНГ 27.10.2023 17:31

Новый пакет санкций ЕС коснется российского экспорта алмазов

В готовящемся 12-м пакете санкций ЕС попытается уменьшить доходы РФ от экспорта алмазов в Евросоюз, заявила в пятницу председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы находимся в процессе подготовки 12-го пакета санкций, мы ведем консультации со странами-членами по этому вопросу. В частности, мы рассматриваем пути уменьшения доходов, которые Россия получает от экспорта алмазов в Европу и в наши страны-партнеры", - заявила фон дер Ляйен во время пресс-конференции в Брюсселе.

Она отметила, что эти меры будут приняты в тесном сотрудничестве с G7.

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Тэги: ЕС, РОССИЯ, САНКЦИИ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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