Новый пакет санкций ЕС коснется российского экспорта алмазов

В готовящемся 12-м пакете санкций ЕС попытается уменьшить доходы РФ от экспорта алмазов в Евросоюз, заявила в пятницу председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы находимся в процессе подготовки 12-го пакета санкций, мы ведем консультации со странами-членами по этому вопросу. В частности, мы рассматриваем пути уменьшения доходов, которые Россия получает от экспорта алмазов в Европу и в наши страны-партнеры", - заявила фон дер Ляйен во время пресс-конференции в Брюсселе.

Она отметила, что эти меры будут приняты в тесном сотрудничестве с G7.