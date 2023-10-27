Новый пакет санкций ЕС коснется российского экспорта алмазов

В готовящемся 12-м пакете санкций ЕС попытается уменьшить доходы РФ от экспорта алмазов в Евросоюз, заявила в пятницу председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Мы находимся в процессе подготовки 12-го пакета санкций, мы ведем консультации со странами-членами по этому вопросу. В частности, мы рассматриваем пути уменьшения доходов, которые Россия получает от экспорта алмазов в Европу и в наши страны-партнеры", - заявила фон дер Ляйен во время пресс-конференции в Брюсселе.
Она отметила, что эти меры будут приняты в тесном сотрудничестве с G7.
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