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Внешняя политика 28.10.2023 09:05

ГА ООН одобрила подготовленную арабскими странами резолюцию по урегулированию на Ближнем Востоке

Генассамблея ООН поддержала резолюцию 22 арабских государств, призывающую к немедленному прекращению огня между Израилем и группировкой ХАМАС.

Документ поддержали 120 стран. Против высказались 14 стран, 45 воздержались.

При этом ГА ООН отклонила предложенную Канадой поправку, содержавшую осуждение "террористических атак" ХАМАС против Израиля. За эту поправку выступали и США.

В тексте резолюции, которую от имени арабских стран представила Иордания содержится призыв к "немедленному, прочному и устойчивому гуманитарному перемирию, ведущему к прекращению военных действий", а также к "немедленному предоставлению полного, устойчивого, безопасного и беспрепятственного гуманитарного доступа Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам". Помимо этого, резолюция призывает создать гуманитарные коридоры для облегчения поставки гумпомощи в Газу, обеспечить беспрепятственный доступ в анклав услуг и товаров первой необходимости, включая в том числе воду, продовольствие, медикаменты, топливо и электроэнергию.

Кроме того, документ содержит требования к сторонам конфликта "немедленно и полностью выполнить обязательства в соответствии с международным правом". В проекте резолюции арабских стран представлено положение о "немедленном и безоговорочном освобождении всех гражданских лиц, которых незаконно удерживают в плену".

Также резолюция предусматривает исключение "любых попыток принудительного перемещения палестинского гражданского населения", а также призывает отменить распоряжение Израиля переместить мирных жителей с северной части сектора Газа на юг.

В проекте документа также подчеркивается необходимость проявлять сдержанность для предотвращения дальнейшей дестабилизации на Ближнем Востоке.

Накануне постпред Палестины при ООН Рияд Мансур на спецсессии ГА ООН обратился к странам с призывом проголосовать за документ.

"Я обращаюсь ко всем вам с призывом проголосовать за то, чтобы положить конец убийствам. Проголосовать за то, чтобы гуманитарная помощь достигла тех, чье выживание зависит от нее. Проголосовали за то, чтобы остановить это безумие", - заявил он.

Со своей стороны постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан сообщил, что в документе не упоминается о нападении палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября и жертвах этой атаки.

"Авторы резолюции заявляют, что обеспокоены вопросом достижения мира. (...) При этом продажные убийцы, которые развязали эту войну, даже не упоминаются в резолюции", - сказал Эрдан.

Ранее в октябре в СБ ООН голосовали по трем вариантам резолюций по ситуации на Ближнем Востоке: бразильско-российской, российской и американской. Ни один из них не одобрили.

7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на юг Израиля. В ответ Армия обороны Израиля приступила к проведению военной операции против ХАМАС. 19 октября министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что израильские войска вскоре могут войти в Газу.

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Тэги: ООН, ИЗРАИЛЬ, ПАЛЕСТИНЦЫ, РЕЗОЛЮЦИЯ


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