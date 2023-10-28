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Регион 28.10.2023 15:50

Тегеран не управляет группами, нападающими на войска США в Ираке и Сирии - глава МИД Ирана

Группы ополченцев, атакующие военных США в Ираке и Сирии, действуют независимо от Ирана, заявил в интервью Bloomberg глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиан.

"К ним не поступают какие-либо приказы от нас или инструкции. Американская сторона утверждает, что они связаны с Ираном. Но эти группы независимо решают, что делать", - сказал он.

Министр добавил, что советовал группировке ХАМАС освободить пленных из числа гражданских лиц, захваченных ею при нападении на Израиль.

После атаки ХАМАС на Израиль 7 октября позиции войск США в Сирии и Ираке неоднократно подвергались ударам с использованием беспилотников и ракет.

В свою очередь на этой неделе министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что вооруженные силы США по приказу президента Джо Байдена "нанесли удары в целях самообороны по двум объектам на востоке Сирии, используемым Корпусом стражей Исламской революции Ирана и связанными с ним группировками". Он добавил, что эти удары не связаны с продолжающимся конфликтом между Израилем и ХАМАС.

Затем Байден заявлял Конгрессу, что нанесенные США удары по объектам в Сирии "соответствуют международному праву и уставу ООН".

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Тэги: ИРАН, МИД, США, АТАКИ


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