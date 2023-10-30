Цены на нефть опускаются в понедельник, несмотря на расширение Израилем масштаба наземных военных действий на территории сектора Газа, на которое уже отреагировал угрозами Иран.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил в выходные о принятом властями страны решении перейти ко второму этапу операции, в котором будет задействовано больше военнослужащих непосредственно в секторе Газа. Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) предприняла ряд рейдов в сектор.
Цены на нефть опускаются, поскольку Израиль, "кажется, относится к ситуации с осторожностью, и это дает надежду на то, что худший сценарий конфликта не материализуется", отмечает управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес. Инвесторам, однако, следует помнить, "что это, вероятно, будет долгий и затяжной конфликт", говорит эксперт, слова которого приводит Market Watch.
Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:15 в понедельник составляет $89,27 за баррель, что на $1,21 (1,34%) ниже, чем на закрытие предыдущей сессии. В пятницу цена этих контрактов увеличилась на $2,55 (2,9%), до $90,48 за баррель.
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