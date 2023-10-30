Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.7952 RUR   0.0181 GBR   2.0596 TRY   0.0602

Цена на нефть

27.10 $/bbl +/- WTI 85.54 +2.33 Brent 90.48 +2.55

Дальнее зарубежье 30.10.2023 21:15

ЕС и его партнеры по G7 пока не договорились по санкциям в отношении российских алмазов

У Еврокомиссии (ЕК) нет новостей относительно результатов обсуждения в рамках G7 вопроса о санкциях на импорт российских алмазов, заявил официальный представитель ЕК Дэниел Шеридан Ферри.

"Все, что я могу сказать, дискуссии с нашими партнерами по G7 продолжаются. Будем следить, чтобы знать, чем они завершатся. Нет ничего особенного, что можно было бы вам сообщить по этой теме", - сказал пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.

В мае на саммите G7 в Японии лидеры "большой семерки" заявили, что "в целях сокращения доходов, которые Россия получает от экспорта алмазов, мы продолжим тесно сотрудничать для ограничения торговли и использования алмазов, добытых, обработанных или произведенных в России".

О том, какие именно меры могут в данном случае быть рассмотрены, в документе саммита не уточнялось. С тех пор страны-участницы G7 и ЕС ведут дискуссии на данную тему.

Ранее западные СМИ сообщали, что до конца октября может быть сделано соответствующее заявление о согласованных G7 и Евросоюзом мерах по алмазам РФ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЕС, РОССИЯ, АЛМАЗЫ, САНКЦИИ


Похожие новости


Повышение Болгарией тарифа на транзит газа РФ не имеет отношения к санкциям ЕС Новый пакет санкций ЕС коснется российского экспорта алмазов Еврокомиссия вскоре начнет консультации со странами ЕС о 12-м пакете санкций против РФ В ЕС не исключают поступление уже в октябре предложений по новому пакету антироссийских санкций Въезд автомобилей с российскими номерами запретили все граничащие с РФ страны Евросоюза ЕС призывает КНДР и РФ уважать резолюции ООН ЕС отменил санкции в отношении Фархада Ахмедова Совет ЕС продлил еще на полгода санкции против РФ из-за Украины Еврокомиссия смягчила трактовку ограничений на допуск российских автомобилей в ЕС СМИ узнали о планах ЕС снять санкции с бизнесменов Березкина и Ахмедова

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az