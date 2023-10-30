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Прекращения огня в секторе Газа не будет, это равнозначно капитуляции перед ХАМАС

Израиль не пойдет на прекращение огня в секторе Газа, такое развитие событий означало бы признать поражение перед группировкой ХАМАС, заявил в понедельник израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

"После ужасающих атак 7 октября Израиль не согласится на прекращение боев. Призывы прекратить огонь - это призывы капитулировать перед ХАМАС, капитулировать перед террором, капитулировать перед варварством. Этого не случится", - приводит The Times of Israel его слова.

Он пояснил, что в прошлом никто бы не призывал американские власти пойти на перемирие после нападения Японской империи на США в Перл-Харборе 7 декабря 1941 года.

Говоря о гибели палестинцев в секторе Газа, премьер отметил, что "есть различие между целенаправленным убийством невинных, и непреднамеренной гибелью людей, которая сопровождает любую законную войну".

Ранее Нетаньяху также говорил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) постепенно добивается поставленных командованием целей в операции против ХАМАС.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ПРЕМЬЕР, ПЕРЕМИРИЕ, ОТКАЗ


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