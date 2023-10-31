ЕС в рамках 12-го пакета санкций против РФ может ввести новые торговые меры на 5 млрд евро

В Евросоюзе обсуждают возможность введения в отношении России новых санкций, включая экспортные ограничения на химикаты и технологии, эти меры в торговле с РФ оцениваются примерно в 5 млрд евро, сообщает во вторник Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

"ЕС изучает возможность введения нового пакета ограничений, которые могут оцениваться примерно в 5 млрд евро", - информирует агентство.

"12-й пакет санкций ЕС будет направлен на ужесточение ограничений в отношении источников доходов и промышленности России... По словам людей, знакомых с ситуацией, новый пакет предлагаемых мер включает ограничения на экспорт сварочного оборудования, химикатов и других технологий, используемых в военных целях", - говорится в сообщении.

По словам собеседников агентства, помимо этого в ЕС рассматривают возможность введения лицензионных запретов на программное обеспечение и ограничения на импорт некоторых обработанных металлов и алюминиевых изделий, строительных изделий, товаров транспортного назначения и алмазов.

В новый пакет санкций также могут включить более 100 физических и 40 юридических лиц.

Кроме того, источники сообщают, что новый пакет санкций будет нацелен на "подрыв способности России обходить существующие запреты через третьи страны, в которых она получает доступ к компонентам, технологиям и электронике, используемых для производства вооружений".

В Брюсселе также хотят "убедить компании добавить в их контракты с фирмами из третьих стран положения по экспорту в Россию ряда так называемых товаров, применяемых на поле боя". Помимо этого, в ЕС "обсуждают введение запрета на возвращение российских активов в ЕС и ограничение участия российских граждан в чувствительных секторах".

ЕС и его союзники обсуждают и способы более эффективного соблюдения потолка цен на российскую нефть. Некоторые из обсуждаемых в союзе идей включают запрет на операции с судами, находящимися под санкциями, введение требований об уведомлении при продаже судна.

Ранее Bloomberg сообщал, что Еврокомиссия в октябре начала консультации со странами-членами по новым антироссийским санкциям. Для их одобрения потребуется поддержка всех 27 стран ЕС.