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Советник по нацбезопасности Израиля прогнозирует трудную сухопутную операцию в Газе

Третья фаза операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) - наземные действия в секторе Газе - потребует значимых усилий, боевые действия простыми не будут, заявил советник по национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби.

"Он сказал, что первая фаза операция - сдерживание атаки ХАМАС, зачистка южного Израиля от террористов - окончена. Также завершилась вторая фаза - высокоточных и мощных ударов (...) Третья нынешняя стадия - сухопутная операция в северной части сектора Газа", - сообщает The Times of Israel.

"Это трудная кампания, и она требует интенсивных сражений. А сражения без горестных жертв не бывает", - отметил советник.

Он выразил надежду, что наземная операция позволит освободить заложников ХАМАС. В то же время Ханегби пояснил, что перспектив сделки по их мирному освобождению не просматривается.

Также он сказал, что понимает опасения Египта в связи с возможным наплывом палестинцев через границу. Вместе с тем он высказал пожелание, что Египет будет лечить раненых - в больнице в Рафахе и в полевых госпиталях у границы.

Ханегби подчеркнул, что нужно "проводить различие между убийцами и случайно оказавшимися на месте событий мирными жителями, убеждать гражданское население уйти с севера сектора Газа в безопасные места на юге", позволить иностранным гуманитарным службам доставлять еду, воду и лекарства в сектор. Советник добавил, что иностранные медицинские суда уже идут к берегу сектора Газа.

В свою очередь глава Минобороны Израиля Йоав Галлант при посещении базы ВВС "Пальмахим" отметил, что ЦАХАЛ действует в значимых масштабах и на большую глубину в секторе Газа, добилась серьезных успехов, но в то же время "за последние дни заплатила высокую цену".

Во вторник ЦАХАЛ вела ожесточенные бои с бойцами ХАМАС в секторе Газа. Военные сообщили о гибели двух сослуживцев и о тяжелых ранениях еще двух. Также представители ЦАХАЛ в официальном telegram-канале проинформировали, что военные "ликвидировали десятки террористов ХАМАС, нанесли удары по пусковым установкам противотанковых ракет и наблюдательным пунктам, конфисковали оружие радикалов, включая пулеметы и взрывные устройства". Всего ЦАХАЛ за день нанес удары по более чем 300 объектов боевиков.

Палестинцы продолжили запуск ракет по центральному Израилю, включая Тель-Авив, а также в сторону приморского города Ашдод. В ЦАХАЛ сообщали об ударах с территории Ливана противотанковых ракет, неуправляемых реактивных снарядов и минометных снарядов. Военные Израиля также атаковали объекты движения "Хезболла" на ливанской территории.

Во вторник стало известно, что ЦАХАЛ впервые задействовала в ходе конфликта систему ПРО Arrow: с ее помощью перехватили ракету над Красным морем. Истребители сбили несколько беспилотников. Позднее йеменские повстанцы-хуситы взяли на себя ответственность за серию атак против юга Израиля с использованием БПЛА, баллистических и крылатых ракет.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ГАЗА, БОИ, ОЦЕНКА


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