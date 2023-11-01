Нефть Brent подорожала до $86,55 за баррель на данных о запасах в США

Цены на нефть активно поднимаются вечером в среду, трейдеры оценивают данные о запасах топлива в Соединенных Штатах.
Январские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:37 по бакинскому времени подорожали на $1,53 (1,8%) - до $86,55 за баррель.
Котировки декабрьских фьючерсов на WTI на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на $1,66 (2,05%) - до $82,68 за баррель.
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 773 тыс. баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны. Опрошенные Bloomberg эксперты прогнозировали рост на 1,8 млн баррелей
Товарные запасы бензина выросли на 65 тыс. баррелей, дистиллятов - уменьшились на 792 тыс. баррелей. Аналитики ожидали сокращения на 133 тыс. баррелей и 1 млн баррелей соответственно.
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