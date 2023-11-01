Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.7961 RUR   0.0182 GBR   2.0629 TRY   0.06

Цена на нефть

31.10 $/bbl +/- WTI 81.02 -1.29 Brent 85.02 -1.33

ТЭК 01.11.2023 18:53

Нефть Brent подорожала до $86,55 за баррель на данных о запасах в США

Цены на нефть активно поднимаются вечером в среду, трейдеры оценивают данные о запасах топлива в Соединенных Штатах.

Январские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:37 по бакинскому времени подорожали на $1,53 (1,8%) - до $86,55 за баррель.

Котировки декабрьских фьючерсов на WTI на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на $1,66 (2,05%) - до $82,68 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 773 тыс. баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны. Опрошенные Bloomberg эксперты прогнозировали рост на 1,8 млн баррелей

Товарные запасы бензина выросли на 65 тыс. баррелей, дистиллятов - уменьшились на 792 тыс. баррелей. Аналитики ожидали сокращения на 133 тыс. баррелей и 1 млн баррелей соответственно.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА


Похожие новости


Нефть дорожает Нефть дорожает после спада накануне Нефть остается в плюсе Цены на нефть растут Нефть дорожает после обвала накануне Нефть продолжает дешеветь Цены на нефть опускаются Цены на нефть снизились с внутридневных максимумов Нефть продолжает дорожать Нефть дорожает после падения накануне

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az