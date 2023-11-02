Нефть усилила подъем

Рост цен на нефть эталонных марок ускорился днем в четверг, котировки восстанавливаются после снижения по итогам предыдущих трех сессий.

Январские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:23 подорожали на $1,28 (1,51%) - до $85,91 за баррель.

Котировки декабрьских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на $1,29 (1,6%) - до $81,73 за баррель.

Накануне Brent подешевела на 0,5%, WTI - на 0,7% на данных о росте резервов нефти в США по итогам второй недели подряд.