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Цена на нефть

01.11 $/bbl +/- WTI 80.44 -0.58 Brent 84.63 -0.39

ТЭК 02.11.2023 15:57

Нефть усилила подъем

Рост цен на нефть эталонных марок ускорился днем в четверг, котировки восстанавливаются после снижения по итогам предыдущих трех сессий.

Январские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:23 подорожали на $1,28 (1,51%) - до $85,91 за баррель.

Котировки декабрьских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на $1,29 (1,6%) - до $81,73 за баррель.

Накануне Brent подешевела на 0,5%, WTI - на 0,7% на данных о росте резервов нефти в США по итогам второй недели подряд.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ТОРГИ, ДЕНЬ


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